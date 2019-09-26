طلعت يوسف يعلن تشكيل الاتحاد السكندرى أمام العربى الكويتى

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، عن التشكيل الفريق الذى سيخوض مباراة العودة فى دور ال٣٢ لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، المقرر لها فى السابعة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاء التشكيل كالآتى :

حراسة المرمى : عماد السيد .

الدفاع : محمود رزق، محمد أنور، السيد سالم، أسامة العزب .

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الوسط : نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد رفعت .

الهجوم : أوكوى، رزاق سيسيه، خالد قمر .

ويتواجد على دكة البدلاء كل من : محمود الزنفلى ، خالد الغندور ، أيمن غباشى ، أحمد حجى ، إسلام جمال ، هشام محمد ، مروان النجار .

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالكويت انتهت بفوز الاتحاد السكندرى بهدف للاشيء، ويكفى زعيم الثغر التعادل بأى نتيجة للتأهل لدور ١٦ .