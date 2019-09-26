زمالك 2004 يهزم الإنتاج بثلاثية في بطولة الجمهورية

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2004 علي الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب النادي في الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية للناشئين . ملعب النادي في الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية للناشئين . أحرز الأهداف اللاعبون: مهند علي ويحيي محمد ومصطفي بسيوني . يذكر أن زمالك 2004 يقوده سيد حنفي مديرا فنيا ويعاونه عامر صبري مدربا وتامر وحيد مدرب حراس وخالد عمران إداري الفريق.

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