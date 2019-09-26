الإسماعيلي يتسلم تذاكر مباراته مع الأهلي الليبي

تسلم مسئول بعثة الإسماعيلى المستشار محمد الكلية عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق حصة الداريش من التذاكر والتى تقدر نسبتها بنحو 5% من إجمالى التذاكر البالغ عددها 2000 تذكرة والخاصة بمباراة الفريق أمام أهلى بنى غازى الليبى. تذكرة والخاصة بمباراة الفريق أمام أهلى بنى غازى الليبى. كان النادى الليبى قد أعلن طرح تذاكر المباراة التى ستنطلق فى الخامسة من مساء غد الجمعة فى إياب دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال وذلك اعتبارا من الغد عبر منافذ البيع بملعب مدينة المنستير. من مساء غد الجمعة فى إياب دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال وذلك اعتبارا من الغد عبر منافذ البيع بملعب مدينة المنستير. ومن المقرر أن يساند الإسماعيلى عدد من أعضاء السفارة المصرية والجالية المقيمة هناك.

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