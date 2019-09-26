عمر خربين يقود تشكيل الهلال أمام التعاون فى الدورى السعودى

أعلن الرومانى رازفان لوسيسكو المدير الفنى للهلال السعودى عن تشكيل الفريق لمواجهة التعاون، وذلك ضمن منافسات الجولةالخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.
وجاء تشكيل الهلال كالأتى :
حراسة المرمى :عبدالله المعيوف.
الدفاع : ياسر الشهراني، جانج هيون سو، عبدالله الحافظ ، محمد البريك.
الوسط : جوستافو كويلار، كارلوس إدواردو، سالم الدوسري،نواف العابد، سيباستيان جيوفينكو.
الهجوم: عمر خربين
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