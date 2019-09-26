غرامة مُضحكة لإدارة برشلونة بعد شكوى أتلتيكو مدريد

صدم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، إدارة نادي أتلتيكو مدريد عندما قرر تغريم نادي برشلونة مبلغ 300 يورو فقط بسبب التفاوض مع الدولي الفرنسي “أنطوان جريزمان” ، رغم مطالبة أتلتيكو مدريد في وقت سابق بالحصول على 80 مليون يورو.

وأكد أتلتيكو مدريد في وقت سابق اتخاذه لكافة الإجراءات القانونية ضد برشلونة بعد أن وقع مع صانع أنطوان جريزمان بمبلغ 120 مليون يورو، أقل من قيمة فسخ العقد الرسمية بـ 80 مليون يورو.

واستند أتلتيكو مدريد في شكوته على أن أنطوان جريزمان قام بفسخ تعاقده مع النادي يوم 14 مايو الماضي، أي في الفترة التي كانت تبلغ قيمة فسخ العقد 200 مليون يورو وليس 120 مليون.

ويعتقد أتلتيكو مدريد أن إنهاء العقد حدث قبل نهاية الموسم الماضي بسبب الأحداث والأفعال التي بدرت من اللاعب (التفاصيل من هنا).

لكن الاتحاد الإسباني نصف برشلونة على أتلتيكو مدريد في هذه القضية، وقال عبر موقعه الرسمي “تقرر توقيع عقوبة مالية ضد برشلونة بعد شكوى أتلتيكو مدريد فيما يخص صفقة انضمام أنطوان جريزمان إلى النادي الكتالوني، على أن تكون قيمة الغرامة 300 يورو”.

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وأضاف البيان “تلك العقوبة لن تمنع برشلونة أو أي فريق آخر من تكرار نفس الموقف في المستقبل، خاصة وأن هناك قواعد، ولكن هذا ليس سببًا كافيًا للجنة لتوقيع أي عقوبات كافية، مثل إغلاق الاستاد على سبيل المثال لأن مثل تلك العقوبات مخصصة لخروقات أخرى”.

كان أتليتكو مدريد قد تقدم بشكوى ضد برشلونة في نفس توقيت وصول جريزمان إلى كامب نو.

وطالب الأتلتي فيها بالحصول على 80 مليون يورو إضافية من برشلونة، بدعوى أن البارسا تفاوض مع جريزمان فى مارس الماضي، أى قبل تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع فريق العاصمة الإسبانية.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن برشلونة تفاوض مع جريزمان وهو مازال لديه عقد ممتد مع أتلتيكو مدريد وهو ما اعتبره الاتحاد انتهاكًا طفيفًا للمادة 126 من قانون العقوبات ليتم تغريم النادي 300 يورو فقط، ومن الممكن أن تتاح الفرصة لبرشلونة لتقديم الاستئناف لإلغاء هذه العقوبة.