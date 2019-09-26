رياضة | الفيوم يفوز بثنائية نظيفة على الواسطى وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيوم يفوز بثنائية نظيفة على الواسطى وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الكروى الاول بنادى الفيوم الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فى تحقيق فوز بنتيجة 2 /0 على نظيره الواسطى الرياضى أحد أندية القسم الثالث وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين بملعب الاسيوطى سبورت .

واحرز هدفى الفيوم الثنائى احمد عويس وعلى عبدالله بالشوط الثانى .

وخلال اللقاء حرص محمد محسن ابو جريشة المدير الفنى الجديد للفيوم على الاستفادة من التجربة الودية خاصة وأنها المباراة الأولى منذ تقلده المنصب خلفا لحسين عبد اللطيف والذى رحل عن تدريب الفريق وذلك لتوليه منصب المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة النسائية .

وبدء ابو جريشة اللقاء بتشكيل مكون من حمادة الدسوقى

ومحمود الحسينى واحمد زكى واحمد سعد وايمن شوقى و

دونجا وكريم سيد ومحمد رفعت وادهم واسكار وأحمد عبدالباقى .

قرر مسؤولى الفيوم الرياضى إقامة مباراة ودية الخميس القادم أمام سيراميكا كليوباترا أحد أندية المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى بالقاهرة .

وكان الفيوم قد خسر مباراته الودية برباعية نظيفة أمام المصرية للاتصالات أحد أندية القسم الثالث تحت قيادة فنية للمدير الفنى احمد رضوان وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين بملعب المصرية للاتصالات بالقاهرة بالاسبوع الماضى .

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واحرز أهداف المصرية للاتصالات كلا من كريم مانش وبلال عساف واحمد سكوسكو ومراد صبري .

وأعلن حسين عبد اللطيف رحيله عن تدريب الفريق عقب المباراة وذلك لقيامه بالاتفاق على تدريب منتخب مصر للكرة النسائية .

وكان الفيوم قد تعادل بمباراته الودية الأخيرة امام مطرطارس أحد أندية القسم الثالث بنتيجة 1/1 واحرز هدف الفيوم لاعبه المهاجم عصام عمران اثر تنفيذه ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء .

وكان الفيوم الرياضى قد تعادل أمام المنيا سلبيا وحقق فوزا بثلاثية نظيفة على ضيفه العياط وذلك فى إطار المباراة الودية بالاسبوع الماضى .

يذكر أن الفيوم قد بدأ معسكره التدريبي بملعب استاد الفيوم الرياضى تحت قيادة فنية لمديره الفنى حسين عبد اللطيف والذى تولى المسئولية خلفا لمجدى طلبة.

ونجح الفيوم فى تحقيق فوز بنتيجة 4/1 وذلك أمام ساحة الفيوم وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين يوم الاحد الماضى وشارك بها العديد من اللاعبين الذين لم ينالوا فرصة المشاركة بودية طلائع الجيش بالاسبوع الماضى .

وكان الفريق الفيومى قد لعب عدة مباريات ودية أمام فرق الشرقية للدخان وكوكاكولا وبنى سويف ورأس غارب وطلائع الجيش، وفاز الفيوم مؤخراً على حساب فريق العياط بثلاثية نظيفة.

ويقود الفيوم جهاز فنى مكون من محمد محمد محسن ابو جريشة مديرا فنيا وسعيد ابراهيم مدربا عاما واحمد لطيف مدرب وحمادة السيد مدربا لحراس المرمى وخالد محمود مديرا اداري ونادى رجب ادارى وأحمد عبد الناصر علاج طبيعى .