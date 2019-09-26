رياضة | خربين يقود تشكيل الهلال أمام التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خربين يقود تشكيل الهلال أمام التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرومانى رازفان لوشيسكو، المدير الفنى لفريق الهلال السعودي، عن تشكيل فريقه الذى سيخوض به المواجهة المرتقبة بعد قليل، أمام ضيفه التعاون، فى السابعة والربع من مساء اليوم الخميس، على ملعب "جامعة الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

ويسعى الهلال في مواجهة اليوم للثأر من فريق التعاون فى مباراة اليوم، بعدما نجح الأخير فى الفوز على الهلال الموسم الماضى فى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بنتيجة 5 – 0، كما تغلب عليه فى الدوري، بنتيجة 2 – 0.

وجاء تشكيل الهلال فى مباراة اليوم على النحو التالى:

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حراسة المرمى: المعيوف

الدفاع: الشهرانى ، الحافظ ، هيون ، البريك

الوسط: كويلار ، إدواردو ، سالم الدوسرى

الهجوم: نواف العابد ، جيوفينكو ، خربين

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 10 نقاط، بينما يأتى التعاون عاشرا برصيد 4 نقاط.