رياضة | برشلونة مهتم بضم نجم البريميرليج في الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة مهتم بضم نجم البريميرليج في الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى مسئولو فريق برشلونة الإسباني اهتمامهم للتعاقد مع نجم البريميرليج وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، خاصة مع كثرة الإصابات في الفريق خلال الفترة الأخيرة من بداية الموسم الجاري.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة التيلجراف، إن برشلونة بدأ في التحدث من أجل ضم المهاجم الإنجليزي هاري كين، وتوتنهام طلب مبلغ 250 مليون جنيه استرليني للتفريط في اللاعب.

وواجه فريق برشلونة بعض الأزمات في بداية الموسم الحالي، خاصة مع إصابة ثنائي الهجوم ليونيل ميسي ولويس سواريز، مما جعل البارسا يعتمد على لاعبين شباب في مباريات الليجا.

ويحتل البارسا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 10 نقاط من 6 جولات خاضها الفريق في الليجا هذا الموسم، حيث تعرض لهزيمتين أمام فريقي غرناطة وأتليتك بلباو، وتعادل في مواجهة وحيدة أمام فريق اوساسونا.

ويسعى برشلونة للحفاظ على لقبه الذي حققه في الموسم الماضي بفارق كبير عن غريمه التقليدي ريال مدريد.