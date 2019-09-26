رياضة | مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر الآن KSA HD YouTube

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الهلال ضد التعاون، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضيفًا ثقيلاً على نظيره الهلال السعودي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على استاد جامعة الملك سعود معقل الزعيم، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".

موعد مباراة الهلال ضد التعاون لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة الهلال ضد التعاون فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة الهلال ضد التعاون، في تمام الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت جرينتش، والسادسة والربع مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد التعاون

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الهلال ضد التعاون حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة KSA SPORT HD 2، بتعليق المميز فهد العتيبي، في قمة مباريات الجولة الخامسة من البطولة في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة السعودية.

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يسعى الهلال للثأر من خسارته في الموسم الماضي أمام مضيفه التعاون، عندما تعرض الزعيم حينها لخسارة مفاجئة بهدفين دون رد، لذلك يتطلع أبناء الروماني رازفان لوسيسكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لتحقيق الفوز على أرضهم ووسط جماهيرهم Alhilal ONLINE.

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يلا شوت Yalla Shootمباراة الهلال ضد التعاون

نقدم لكم بث مباشر لمباراة الهلال ضد التعاون، للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الهلال السعودي، نظرًا لقوة نظيره التعاون خاصة بعد مفاجأة الجميع في الموسم الماضي باحتلاله المركز الثالث في بطولة الدوري السعودي للمرة الأولى في تاريخه.

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حقق الهلال فوزًا كبيرُا على مضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في قمة مباريات الجولة الرابعة، ونجح كذلك التعاون في الفوز على نظيره العدالة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة في أخر مباراة خاضها الفريق في الدوري السعودي للموسم الحالي.

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لمتابعة ترتيب الفريقين في الدوري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي المباراة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط، بينما يحتل التعاون المركز العاشر برصيد 4 نقاط.