رياضة | القناة يختتم استعداداته لمواجهة الشهداء وديا غدا استعدادا للدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يختتم استعداداته لمواجهة الشهداء وديا غدا استعدادا للدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة شهداء الاسماعيلية غدا علي ملعب القناة القديم بالاسماعيليه في تمام الرابعة عصرا في إطار تجهيزاته لدوري القسم الثاني والذي سينطلق في الواحد والعشرين من أكتوبر القادم للمجموعة الثانية

وقام الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة بقيد 15 لاعب في القائمة الأولى، استعداداً للمشاركة في الموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

القائمة الأولي

وشملت القائمة قيد 15 لاعب وهم : محمد طلبه، أحمد علي، أحمد فوزي، إسلام سيد، إسلام زيادة، إسلام نبيل، محمد عبد الستار، محمد يحيى، محمد السيد عبد الرحيم، محمد أمين، محمد طارق، محمد علي، محمد يوسف، شريف أشرف، علي شوقي.

الصفقات الجديدة

وحصل مسئولو القناة على توقيع 12 لاعب حتى الآن، حيث ضم كلاً من : مصطفى ديدا حارس فاركو، شوقي فتحي وعبد الحميد سامي لاعبا البلدية، أحمد عبد الرحمن لاعب منتخب السويس، محمد يسري لاعب سموحه، علاء البدري وحسين رمضان ومحمد خليفة ثلاثي طنطا، وأحمد مصطفى لالا من بتروجت، وفتحي عثمان من طلائع الجيش , وحسام عبد الواحد من كوكاكولا ، ومحمد رضا من بتروجيت

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وديات القناة

وخاض فريق القناة 22 مباراة ودية منذ بداية الموسم الحالي، حيث تغلب على كهرباء الإسماعيلية 2-1، والعين 2-1، وأكاديمية أكفا 2-0، والجبلين 2-1، والإسماعيلي 1-0، وبلدية الإسماعيلية 3-1، وبورفؤاد 2-1، والبنك الأهلي 1-0 ، ودكرنس 1-0 ، وبلدية الاسماعيلية 2-0 ، ومنتخب الاسماعيلية 7-0 ،

وخسر القناة من الباطن السعودي 0-1، ومن بلبيس 2-3، ومن اتحاد الشرطة 0-1، بينما تعادل من قبل أمام الإسماعيلي 1-1، والمقاصة 1-1، والمصري 0-0، وبترول أسيوط 1-1، والنصر 2-2 ، و غزل المحلة 2-2 ،

ويلاقي القناة فريق النجوم في الاسبوع الاول من الدوري لصالح المجموعة الثانية القاهرة والقناة

القناة * النجوم

المريخ *القناة

القناة * ج.شبين

الداخلية* القناة

القناة* سيراميكا

بتروجيت* القناة

القناة * الزرقا

النصر* القناة

الترسانة * القناة

القناة * كوكاكولا

السويس *القناة