رياضة | عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي في مران الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي في مران الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكدمة قوية خلال مران الفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة

وخضع عاشور لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق، ليعود للمشاركة في التدريبات مرة أخرى.

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ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، يوم السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية بإياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.