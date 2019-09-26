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رياضة | هازارد يوجه رسالة قوية إلى أتلتيكو مدريد قبل الديربي

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وجه البلجيكي إيدين هازارد نجم ، رسالة قوية إلى أتلتيكو مدريد، وذلك قبل موقعة الديربي المرتقبة بين الفريق مساء السبت المقبل في .

وقال هازارد أنه سيخوض أول ديربي له أمام أتلتيكو مدريد، برغبة في "التسجيل والفوز" على ملعب واندا متروبوليتانو، حيث سيواجه صديقه دييغو كوستا.

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قال هازارد: "تعلم كيف تكون المشاعر في مثل هذه المباريات في ظل شغف وتنافسية المشجعين، لا سيما حين يتعلق الأمر بفريقين من نفس المدينة مثل ريال مدريد وأتلتيكو".

وأضاف: "أرغب في التسجيل والفوز في الدريبي، كل ما أريده إسعاد الجماهير".

وتابع: "في مباريات الديربي تكون الحالة الذهنية والرغبة عنصرين أساسيين، إذا كنت تلعب كرة القدم فإنك تعلم كيف هي هذه المباريات، وتعلم ماذا يتعين عليك فعله، فقط عليك الفوز".

وأبرز: "استعد بطريقة عادية وليس لدي روتين بعينه، أحاول التركيز قبل المباراة وتقديم أفضل ما عندي على أرض الملعب".

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