رياضة | هازارد يوجه رسالة قوية إلى أتلتيكو مدريد قبل الديربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يوجه رسالة قوية إلى أتلتيكو مدريد قبل الديربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد، رسالة قوية إلى أتلتيكو مدريد، وذلك قبل موقعة الديربي المرتقبة بين الفريق مساء السبت المقبل في الدوري الإسباني.
وقال هازارد أنه سيخوض أول ديربي له أمام أتلتيكو مدريد، برغبة في "التسجيل والفوز" على ملعب واندا متروبوليتانو، حيث سيواجه صديقه دييغو كوستا.
وأضاف: "أرغب في التسجيل والفوز في الدريبي، كل ما أريده إسعاد الجماهير".
وتابع: "في مباريات الديربي تكون الحالة الذهنية والرغبة عنصرين أساسيين، إذا كنت تلعب كرة القدم فإنك تعلم كيف هي هذه المباريات، وتعلم ماذا يتعين عليك فعله، فقط عليك الفوز".
وأبرز: "استعد بطريقة عادية وليس لدي روتين بعينه، أحاول التركيز قبل المباراة وتقديم أفضل ما عندي على أرض الملعب".