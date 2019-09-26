رياضة | برشلونة يرصد صفقة من العيار الثقيل.. و282 مليون يورو لإتمامها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرصد صفقة من العيار الثقيل.. و282 مليون يورو لإتمامها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي برشلونة الإسباني يخطط لضم صفقة هجومية من العيار الثقيل من الدوري الإنجليزي من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن برشلونة يريد التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام ومنتخب إنجلترا خلال ميركاتو الصيف المقبل، من أجل ترميم الهجوم الكتالوني في ظل تقدم سواريز في العمر والمستوي الضعيف الذي يقدمه رفقة البرسا خلال الفترة الأخيرة.

وفي نفس السياق، حدد دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام الإنجليزي مبلع 282 مليون يورو من أجل بيع هاري كين لبرشلونة أو لا فريق يرغب في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وعلة صعيد آخر، كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني سيغيب عن صفوف البرسا حتي التاسع عشر من شهر أكتوبر المقبل بسبب الإصابة.