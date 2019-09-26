رياضة | لا تراجع ولا استسلام.. حرس الحدود يعود من بعيد ويقتنص تعادلا ثمينا أمام وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لا تراجع ولا استسلام.. حرس الحدود يعود من بعيد ويقتنص تعادلا ثمينا أمام وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق حرس الحدود، في العودة من بعيد لمباراته أمام وادي دجلة، واقتنص تعادلا ثمينا بهدفين لكل فريق بعدما كان متأخرا بثنائية، في المباراة التي أقيمت اليوم بملعب المكس في افتتاح مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

ورفضت كتيبة طارق العشري الاستسلام أمام وادي دجلة ونجحت في تسجيل هدفين بعدما كان الفريق متأخرا 2-0.

ونجح دجلة في التقدم مبكرًا عن طريق لاعبه التونسي رفيق كابو في الدقيقة 16 قبل أن يُضيف أحمد سعيد الهدف الثاني في الدقيقة 35.

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في الشوط الثاني رفع لاعبو حرس الحدود شعار لا للاستسلام وكان لهم ما سعوا إليه حيث تمكن عمرو الحلواني من تقليص الفارق في الدقيقة 48 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 82 من عمر المواجهة تكفل أحمد شرويدة لاعب الحدود بإعادة الأمور إلى النصاب الصحيح عندما سجل الهدف الثاني ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

بهذه النتيجة رفع الحدود رصيده إلى النقطة 2 فيما حصد دجلة أول نقطة له بعد خسر دجلة مباراة الجولة الأولى.