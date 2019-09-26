رياضة | محمد يوسف يمنح لاعبي ديروط راحة لمدة 48 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد يوسف يمنح لاعبي ديروط راحة لمدة 48 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر محمد يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى ديروط الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات وذلك لمدة 48 ساعة وذلك عقب أداء لاعبي الفريق مرانا قويا اليوم بملعب الفريق بديروط.

وكان ديروط قد نجح فى تحقيق فوز بهدف نظيف أمام منشأة سوهاج اخد أندية القسم الثالث وذلك فى إطار المباراة الأولى جمعت بين الفريقان امس بملعب ديروط.

واحرز هدف ديروط عرفه شعبان المنضم حديثا لصفوف ديروط قادما من بنى سويف الرياضى لمدة موسم على سبيل الإعارة .

وخلال اللقاء حرص الجهاز الفنى لديروط على إشراك العديد من اللاعبين على مدار شوطى اللقاء ، ولاحت العديد من الفرص لمهاجمى ديروط خاصة الثنائى احمد منصور وعلى قرنى .

وأعرب محمد يوسف المدير الفنى لديروط عن رضاءه عن أداء لاعبي الفريق أمام منشأة سوهاج بقيادة ضياء الزعيم معتبرا المباراة احتكاكا قويا للفريق وذلك فى إطار استعدادا الفريق لبدء دورى القسم الثانى والتى سيبداها الفريق بمواجهة تليفونات بنى سويف .

ويهدف محمد يوسف المدير الفنى لديروط على تجهيز جميع لاعبي الفريق بدنيا وفنيا والاطمئنان على استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المنفذة خلال الفترة الماضية.

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ونجح مسؤولى ديروط فى الحصول على خدمات محمد عوض الله ظهير ايسر بنى سويف لمدة عام على سبيل الإعارة بجانب التعاقد مع ابراهيم سعيد لاعب وسط الفيوم .

وكان ديروط قد نجح فى تحقيق الفوز بمباراته الودية الاخيرة امام مركز شباب البدارى أحد أندية القسم الثالث بنتيجة 2/0 واحرز أهداف الفريق عرفه شعبان ومحمد رمضان .

وتمثلت مواجهات ديروط الودية منذ بدء فترة الإعداد فى مواجهة كلا من القوصية وأبو تيج والشرقية للدخان وكسكادا وطلائع الجيش والمقاولون العرب وملوى .

وكان مسئولو ديروط قد نجحوا فى تجديد عقود محمد رمضان قائد الفريق، وطارق فضل الظهير الأيمن، وحسام العزايزي جنش حارس المرمى.

وأتم مسوؤلو ديروط التعاقد مع الثلاثي أحمد منصور، مهاجم فرق بنى سويف، وأسوان، والمنيا، بجانب محمد زيدان العائد من تجربة احترافية بالكويت ورامز ميلاد ناشئ بيراميدز وسعيد رجب ومحمود محمد حسانين ومحمد حسنى وعمرو رزق وعبد الرحمن الشارونى وعلى قرنى والحسيني احمد وكاسيو وإبراهيم سعيد بجانب الحصول على خدمات عرفه شعبان لاعب بنى سويف ومحمد عوض ظهير ايسر بنى سويف ومحمد عامر حارس مرمى الشرقية للدخان على سبيل الإعارة .