رياضة | 34 مليون يورو تفصل ريال مدريد عن صفقته الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 34 مليون يورو تفصل ريال مدريد عن صفقته الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن هناك انفراجة في صفقة لاعب الوسط الذي يحتاجه ريال مدريد، حيث سعى الفريق الملكي للتعاقد مع عدد من اللاعبين في الصيف في مقدمتهم بوجبا نجم مانشستر يونايتد واريكسن لاعب توتنهام، ولكن لم ينجح الفريق في ضم أي منهما.

ويعد إريكسن لاعب وسط توتنهام، خيار مثالي لتعزيز وتدعيم صفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات .

Advertisements

وذكرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، أن رئيس نادي توتنهام لا يمانع في رحيل إيركسن لريال مدريد في يناير المقبل مقابل 34 مليون يورو .

وأشارت الصحيفة إلى أن توتنهام كان يريد 113 مليون يورو نظير رحيل النجم الدنماركي في الصيف، ولكن الآن أبدى استعداده لرحيله مقابل 34 مليون يورو، بدلا من رحيله مجانا في نهاية الموسم.

وألمحت الصحيفة الى أن ريال مدريد قد يتحرك لضم إيركسن في يناير خاصة بعد فشله في ضم بول بوجبا، وحاجة الفريق للتدعيم في وسط الملعب.