رياضة | دمنهور يفوز على جمهورية شبين استعدادًا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور يفوز على جمهورية شبين استعدادًا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور الفوز على ضيفه فريق جمهورية شبين، بهدف نظيف، خلال المواجهة الودية التي جمعتهما الخميس، استعداداً للموسم الجديد من منافسات مسابقة دوري القسم الثاني.

خاض الجمهورية الشوط الأول بتشكيل تكون من : محمد سعيد شيكا حارس مرمى، وأيمن العادلي، وعمرو ثابت، ومحمد رمضان، وحمد محمد، وشريف مجدي، وأحمد الشرقاوي، ومحمد أبو طالب، ومحمد عزت، ومحمود مقلد، وأحمد سامي.

شهد الشوط الأول تعادل الفريقان بدون أهداف، وفي الشوط الثاني، وإحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لجمهورية شبين في الدقيقة 55 أهدرها اللاعب مصطفى هاني.

وفي الدقيقة 72 نجح عصام عادل لاعب دمنهور في إحراز هدف المباراة الوحيد، ليقود الفريق البحراوي للفوز على الفريق المنوفي.

وكان جمهورية شبين قام بقيد 15 لاعب في القائمة الأولى، وهم: أحمد المحرات، ووليد صبحي، وعمرو ثابت، وشريف مجدي، ومصطفى هاني، وأحمد صادق ميدو، ومصطفى زيكو، ومحمود حميد، وأيمن سعد، ومحمد أبو طالب، ومحمد الشعراوي، ومحمد عزت، وطلبه محمد، وأحمد سامي، وأحمد سعيد.

تعاقدات جمهورية شبين

عقب رحيل 15 لاعب من قوام الجمهورية، قام مسئولو الفريق بالتعاقد مع 14 لاعبين وهم أمير نعمان حارس سوهاج، ومحمد سعيد شيكا، حارس فاركو، وعمرو شعلان مدافع المنيا، وعمرو زينهم ظهير أيسر المنيا، وإسلام جوده مهاجم أسوان، وحمد محمد حمد، ظهير أيمن أسوان، ومحمد رمضان ظهير أيمن غزل المحلة، وإسلام جودة لاعب ميت خاقان، ومحمد منصور مدافع الألومنيوم، ومحمد خالد جناح أيمن أبو قير، وفتحي مجدي لاعب منوف، وأحمد أمين لاعب الشمس.

التجديد للعادلي والشرقاوي

وقام الفريق المنوفي بتجديد التعاقد مع الثنائي أيمن العادلي، وأحمد الشرقاوي، لمدة موسمين قادمين .

تصعيد الناشئين

ويشارك في تدريبات الفريق عدد كبير من الناشئين وهم : يوسف شعبان، وإسلام مقلد وأحمد سعيد، وأحمد عيد وحماده عبد الجليل، ومحمود مقلد ومصطفى شلبي، وخالد مسعد، واسلام فريد، بينما رحل مصطفى حمدي لميت خلف، وعاد أسامة دياب لقطاع الناشئين.

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المباريات الودية

إفتتح جمهورية شبين مبارياته الودية بالخسارة أمام غزل المحلة 0-1، وفاز على منيا القمح 3-0، وتعادل مع مركز شباب تلا 1-1، وفاز على ميت خاقان 0-2، ثم خسر من بلدية المحلة 0-3، وفاز على ميت خلف 2-0، وتعادل أمام المنصورة 0-0، وفاز على غزل شبين 5-2.

معسكر خارجي

ودخل الجمهورية شبين لمدة 8 أيام في أحد فنادق القاهرة، لعب خلاله مع اليرموك وخسر 0-1، ثم واجه الشرقية للدخان وفاز 2-0.

ملعب الموسم الجديد

ومن المقرر أن يخوض جمهورية شبين مباريات الموسم الجديد على أرضية ملعب نادي جمهورية شبين، عقب تطويره.

رحيل 13 لاعب

ورحل عن جمهورية شبين 13 لاعب بنهاية الموسم الماضي، وهم محمود عاطف، (الدخان) ومحمد مدحت، (بيلا) وجون، (سوهاج) وفاين، وعبد الله شلبي، (منتخب السويس) وعمار محسن، ومحمد فتح الله، (غزل المحلة) ووائل علي، (المنيا) وحسام فتحي، (بيلا)وأحمد موكشة، (الدخان) ومحمد الشامي،

(الألومنيوم) ومحمد ممدوح كيمو، (غزل المحلة).

مباريات جمهورية شبين في الدور الأول

1- بتروجت X جمهورية شبين

2- جمهورية شبين X الزرقا

3- القناة X جمهورية شبين

4- جمهورية شبين X الترسانة

5- كوكاكولا X جمهورية شبين

6- جمهورية شبين X منتخب السويس

7- النجوم X جمهورية شبين

8- جمهورية شبين X المريخ

9- جمهورية شبين X النصر

10- الداخلية X جمهورية شبين

11- جمهورية شبين X سيراميكا

