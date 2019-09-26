رياضة | مران الأهلي.. تدريبات بدنية شاقة وفايلر يعقد جلسة مع الجهاز المعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. تدريبات بدنية شاقة وفايلر يعقد جلسة مع الجهاز المعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الجهاز المعاون للفريق الأحمر على هامش المران الجماعي اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتحدث فايلر مع معاونيه خلال هذه الجلسة عن التحضير للمباراة المقبلة أمام كانو سبورت، والمقرر لها السبت المقبل على ستاد برج العرب.

ويواجه الأهلي نظيره كانو سبورت الغيني يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

فقرة فنية في مران الأهلي

أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة فنية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام فايلر بتخصيص فقرة بين مهاجم ومدافع مع وجود حارس مرمى، حيث قام بمنح تعليمات لهما.

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ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء بعد غد الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كانو سبورت في غينيا في مباراة الذهاب بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت بالعاصمة الغينية مالابو.

تدريبات بدنية شاقة للاعبي الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية شاقة خلال مران الفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقاد توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق الأحمر التدريبات البدنية الشاقة للاعبي الفريق، والتي يسعى من خلالها لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كانو سبورت في غينيا في مباراة الذهاب بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت بالعاصمة الغينية مالابو.

