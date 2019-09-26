رياضة | نجم ريال مدريد يبدأ الاستعداد للديربي.. و8 تغييرات جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يبدأ الاستعداد للديربي.. و8 تغييرات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ ريال مدريد استعداداته لموقعة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، والتي ستقام مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد ساعات من انتصاره على أوساسونا بلاعبين من الصف الثاني والذي ساعده على تصدر جدول "الليغا"، عاد الفريق "الملكي" للتدرب استعدادا لمواجهة "الروخيبلانكوس".

وأجرى المدير الفني للملكي، زين الدين زيدان، ثمانية تغييرات على التشكيل الأساسي للسماح لباقي اللاعبين بالوصول إلى "الدربي" وهم في حالة انتعاشة، بينما خضع اللاعبون الأساسيون الذين لا غنى عنهم في الدربي وشاركوا أمام أوساسونا لتدريبات منفصلة اقل كثافة، وهم سرجيو راموس وكاسيميرو وتوني كروس.

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واعتماداً على مدى تطور حالة مارسيلو خلال الساعات المقبلة، سيحدد زيدان إذا ما كان سيشغل مركز الظهير الأيسر في "الدربي"، أو سيعاود الاعتماد على ناتشو فرنانديز الذي لعب فيه نظراً لإصابة الفرنسي فيرلاند ميندي.

وغاب ميندي عن التدريب للتعافي من إصابة بتمزق عضلي، وكذلك ماركو أسينسيو الذي يواجه فترة تعافي طويلة من إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها في فترة الإعداد قبل انطلاق الموسم.

ويتصدر الريال جدول الليجا بـ14 نقطة وبفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد واربع نقاط عن برشلونة.