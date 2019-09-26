اونلاين | لا شووت بث مyalla بلس shoot: كورة لايف رابط مشاهدة مباراة الهلال اليوم Dawri 3laGol اونلاين جول الهلال gooal

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تنطلق مباراة الهلال والتعاون اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019 في السابعة والربع مساءً على ستاد جامعة الملك سعود في الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة الهلال والتعاون في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مصر والثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة والربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة الرياضية السعودية.

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

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البث مباشر مباراة الهلال ضد التعاون اليوم في الدوري السعودي، حيث تُذاع المباراة في الدوري السعودي يوم السبت عبر شبكة قناة الرياضية السعودية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري السعودي، حيث تُذاع مباراة التعاون ضد الهلال على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة الرياضية السعودية.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر، سحق الهلال مضيفه اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الأسبوع الرابع من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي لينتزع الصدارة مجددًا برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن الفيصلي وبثلاث نقاط عن العدالة والأهلي والنصر، حيث بعد مرور 4 جولات من المسابقة تمكن الهلال من تحقيق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

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