اونلاين | يلا شوت Hilal كورة اون لاين شوف رابط مشاهدة مباراة الهلال والتعاون كورة لايف KORA PLUS رابط ماتش الهلال بث حي بدون تقطيع

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الهلال والتعاون يوتيوب يلا شووت، ويتصدر الحوت الأزرق جدول ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط بعدما خاض أربع مباريات، فيما يقبع فخر القصيم بالمركز العاشر برصيد 4 نقاط لكنه لم يلعب سوى مواجهتين فقط، الجدير بالذكر أن الفريقان تقابلا في 18 لقاء من قبل تاريخياً وكانت الأفضلية كاسحة لنادي القرن الآسيوي بعدما أنتصر 12 مرة مقابل تلقيه هزيمتين وحضر التعادل 4 مرات بينهما.

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