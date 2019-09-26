اونلاين | يلا شوت KSA Youtube مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر كورة لايف Hilal دوري بلس DawrI Plus رابط ماتش الهلال live NQW

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كورة ستار البث المباشر لمباراة فريق الهلال ضد فريق التعاون اليوم الخميس 26 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان KOORA ONLINE، وستكون تلك المواجهة نارية بين الفريقين على ملعب الهلال YALA SHOOOT PLUS.

يلا شوت بلس ويسعى فريق الهلال لتعويض خسارتين الموسم الماضي أمام فريق التعاون، حيث نجح الاخير في الإطاحة بفريق الهلال من بطولة كأس الملك بعد الفوز عليه بنتيجة 5-0، وأيضاً كان قد فاز عليه في بطولة الدوري السعودي قبل ذلك بأيام قليلة KOORA STAR.

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كورة لايف بينما يريد التعاون فرض سيطرته الأخيرة على مباريات الهلال وفرض أفضليته في تلك المواجهات أمام العملاق السعودي GOAL KOORA، وسيدخل تلك الفريقين المباراة بهدف الفوز وتحقيق الثلاث نقاط YALA KOORA.

كورة أونلاين وسوف تقام المباراة بين فريق الهلال وفريق التعاون في الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات KOORA ONLINE.

جول كورة وأعلنت مجموعة قنوات السعودية الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري السعودي عبر قنواتها المفتوحة على قمر النايل سات، وسوف تذاع مباراة الهلال ضد فريق التعاون عبر قناة السعودية الرياضية الاولى COOL KOORA LIVE.