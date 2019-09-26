شكرا لقرائتكم خبر عن رُعب في برشلونة بسبب إصابة «ميسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الرعب داخل صفوف فريق برشلونة الإسبانى، بعد تجدد إصابة الدولى الأرجنتينى ليونيل ميسي مرة أخرى، وخروجه مصابًا خلال مواجهة فياريال التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي، والتى فاز بها البارسا بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة «سبورت» الكتالونية إن إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة يخشى من غياب الأرجنتينى لفترة طويلة مرة أخرى، بعدما عاد مؤخرًا من الإصابة التي لازمته مرة أخرى في مباراة فياريال الأخيرة.

وأشارت إلى أن غياب ميسى عن صفوف البارسا خلال الفترة المقبلة سوف يضع فالفيردى في مأزق لاسيما، وأنه قادم على مواجهات من العيار الثقيل، سواء في الدورى الإسبانى أو دورى أبطال أوروبا.

من جهة أخرى، اقترب الموهبة الشابة أنسو فاتى، لاعب الفريق الكتالونى من الغياب عن مواجهة الكلاسيكو الأولى بالليجا أمام ريال مدريد هذا الموسم، حيث تم اختياره ضمن القائمة الأولية لمنتخب إسبانيا للشباب، والذى من المقرر أن يشارك في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن القائمة الأولية تضم 50 لاعبًا، حيث سيعمل المدرب ديفيد جوردو على حذف العديد من الأسماء قبل تقديم القائمة الرسمية في موعد أقصاه 16 أكتوبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أنه في حالة تأكد مشاركة فاتى في المونديال، سيغيب اللاعب عن صفوف برشلونة في 7 مباريات أبرزها موقعة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر إقامتها يوم 26 أكتوبر المقبل. وستقام بطولة كأس العالم للشباب في البرازيل خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 17 نوفمبر المقبلين.

من جانبه، أكد فالفيردى، المدير الفنى للفريق أنه سعيد بالروح القتالية التي ظهر بها لاعبو الفريق الكتالونى خلال مواجهة فياريال والتى حسمها الفريق، قائلًا: «جميع اللاعبين قاتلوا حتى النهاية، وكان لقاءً صعبًا، ولكننا نجحنا في النهاية بحسم الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وعن جريزمان، قال المدير الفنى لبرشلونة: قدم مباراة جيدة، وسجل هدفًا رائعًا، وسوف يقدم أداءً أكثر الفترة المقبلة، بعدما يتأقلم مع الفريق خلال الفترة القادمة أنه لاعب كبير وسيفيد البارسا على المدى الطويل.

وعن إصابة ميسى: أتمنى ألا تبعده لفترة طويلة سوف نرى ماذا سيحدث خلال الساعات القليلة المقبلة وييجرى أشعة وفحصًا طبيا من أجل تحديد مدى الإصابة.