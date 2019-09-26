شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدربين أجانب يسقطون في الاختبار الأول بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2019/ 2020، وظهرت الندية والإثارة مع الجولة الأولى من عمر المسابقة خلال المباريات التسع التي شهدت جميعها اهتزازا للشباك وتسجيلا للأهداف.

في الجولة الأولى من عمر المسابقة، سقط ٣ من المدربين الأجانب في فخ الهزيمة مع الاختبار الأول لهم بالدورى المصري في الموسم الجاري.

وجاءت نتائج الجولة الأولى لتشهد أكبر المفاجآت بفوز طنطا على حساب دجلة بهدف دون رد، كما تمكن المقاولون العرب من حسم مبارياته أمام طلائع الجيش بهدف للتونسى زياد الجزيري الذي قص شريط أهداف المسابقة، كما حقق الأهلى أول انتصار له في مشواره نحو الحفاظ على اللقب بانتصار باهت على سموحة، بينما حقق الزمالك فوزًا شاقًا على حساب الاتحاد السكندرى، بهدف دون رد، وتغلب الإسماعيلى بهدف نظيف على حساب الجونة بملعب الأخير، في الوقت الذي افترس فيه بيراميدز فريق إنبى برباعية، وحسم التعادل الإيجابى لقاء المصرى وحرس الحدود بهدف لكل فريق، وتفوق الإنتاج الحربى بثلاثية على (إف سى مصر) وانتصر المقاصة على أسوان بثلاثة أهداف لهدفين في لقاء الأهداف الخمسة.

وخسر اليونانى جونياس، المدير الفنى لدجلة، رهانه في المباراة الأولى أمام طنطا الصاعد حديثا للدورى الممتاز هذا الموسم. كذلك تعثر الصربى نيبوشا المدير الفنى للجونة على ملعبه أمام الإسماعيلى بهدف عكسى على يد الإسماعيلى. كما تلقى البرازيلى سيرجيو فارياس خسارته الأولى في قيادته لطلائع الجيش بهدف دون رد لحساب المقاولون العرب في المباراة الافتتاحية للمسابقة، بينما نجح الرباعى الأجنبى الآخر في تحقيق الانتصار بلقاء الجولة الأولى فقاد الفرنسى ديسابر فريق بيراميدز لفوز عريض على إنبى برباعية، كما استطاع الصربى ميتشو قيادة الزمالك لعبور الاتحاد السكندرى، وكذلك السويسرى فايلر الذي حقق أول انتصاراته بالدورى مع الأهلى على حساب سموحة، واستطاع الصربى ميودراج حصد أول ٣ نقاط للإسماعيلى بانتصار ثمين على حساب الجونة.