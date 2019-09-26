شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل مثير بين حرس الحدود و وادي دجلة في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق حرس الحدود تعادلا مثيرا مع ضيفه وادي دجلة بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم باستاد المكس بالإسكندرية في أول مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز .

تقدم فريق وادي دجلة مبكرا عن طريق لاعبه التونسي رفيق كابو في الدقيقة 16 قبل أن يضيف زميله أحمد سعيد الهدف الثاني في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني تمكن عمرو الحلواني من تقليص الفارق لحرس الحدود في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 82 قام أحمد شرويدة لاعب الحدود بإعادة الأمور إلى النصاب الصحيح عندما سجل الهدف الثاني ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

بهذه النتيجة، رفع حرس الحدود رصيده إلى النقطة الثانية، فيما حصد دجلة أول نقطة له بعدما خسر مباراة الجولة الأولى.