شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يعلن تغيير موعد كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «الكاف» تقديم موعد سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما لمدة 24 ساعة.
وأوضح «الكاف» – على موقعه الرسمي اليوم الخميس- أن قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ستقام 2 أكتوبر بدلا من الثالث من الشهر ذاته بقصر «الحرملك» داخل مجمع «المنتزة» التاريخى بالإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
وأشار إلى أن قرار تقديم موعد سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً لمدة 24 ساعة تم اتخاذه بالتشاور مع اللجنة المحلية المنظمة لأسباب لوجستية.
ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، 8 منتخبات هي مصر الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، مالى، نيجيريا، جنوب أفريقيا وزامبيا.
وأشار «الكاف» إلى أن حفل القرعة سيشهد حضور ممثلى المنتخبات الثمانية في البطولة التي ستقام خلال الفترة من 8 – 22 نوفمبر المقبل، على أن تقام مباريات البطولة باستادى القاهرة والسلام.
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