الخميس 26 سبتمبر 2019 أعلن نادي أرسنال الإنجليزي اليوم الخميس 26 سبتمبر رسميا عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في النادي بشهر سبتمبر.

اللاعبون المرشحون للفوز بجائزة لاعب الشهر في نادي أرسنال وكشفت نادي أرسنال عن 4 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة لاعب شهر سبتمبر بالنادي وهم: إيمريك أوباميانج، ماتيو جاندوزي، كالوم تشامبرز، ايميليانو مارتينيز. Advertisements وفتح نادي أرسنال باب التصويت لجماهير النادي لإختيار أفضل لاعب الفريق خلال شهر سبتمبر حتى نهاية الشهر. ترتيب نادي أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز ويتواجد نادي أرسنال في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على المرشحين للفوز بجائزة لاعب الشهر في أرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.