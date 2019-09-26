الخميس 26 سبتمبر 2019
كشفت تقارير صحفية سعودية أن البرتغالي مروان دا كوستا مدافع نادي الاتحاد سيغيب بنسبة كبيرة جدا عن فريقه في مواجهة نادي الشباب القادمة في الدوري السعودي.
سبب احتمالية غياب دا كوستا عن صفوف الاتحاد ضد الشباب
وأكدت التقارير أن دا كوستا يعاني من إصابة في ظهره وهي ما قد تبعده عن مباراة الاتحاد ضد الشباب بالدوري السعودي.
كما أشارت التقارير إلى أن الجهاز الطبي لنادي الاتحاد فضل عدم استكمال مروان دا كوستا لمران اليوم خوفا من تفاقم الإصابة.
موعد مباراة الاتحاد والشباب بالدوري السعودي
وستلعب مباراة نادي الاتحاد ضد نظيره نادي الشباب غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي على ملعب الملك فهد.
كانت هذه تفاصيل خبر احتمالية غياب دا كوستا عن مواجهة الاتحاد ضد الشباب بالدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.