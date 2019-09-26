احتمالية غياب دا كوستا عن مواجهة الاتحاد ضد الشباب بالدوري السعودي

الخميس 26 سبتمبر 2019

كشفت تقارير صحفية سعودية أن البرتغالي مروان دا كوستا مدافع نادي الاتحاد سيغيب بنسبة كبيرة جدا عن فريقه في مواجهة نادي الشباب القادمة في الدوري السعودي.



سبب احتمالية غياب دا كوستا عن صفوف الاتحاد ضد الشباب

وأكدت التقارير أن دا كوستا يعاني من إصابة في ظهره وهي ما قد تبعده عن مباراة الاتحاد ضد الشباب بالدوري السعودي.

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كما أشارت التقارير إلى أن الجهاز الطبي لنادي الاتحاد فضل عدم استكمال مروان دا كوستا لمران اليوم خوفا من تفاقم الإصابة.

موعد مباراة الاتحاد والشباب بالدوري السعودي

وستلعب مباراة نادي الاتحاد ضد نظيره نادي الشباب غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي على ملعب الملك فهد.