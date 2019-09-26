تعرف على تشكيل الاتفاق وأبها بالدوري السعودي

الخميس 26 سبتمبر 2019 بستعد نادي الاتفاق لمواجهة نظيره نادي أبها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

تشكيل أبها ضد الاتفاق بالدوري السعودي: حراسة المرمى: محمدي خط الدفاع: عطوشي، مهدي تاهرات، كرم برناوي، خالد عبد العزيز. خط الوسط: جابريال، العواضي. خط الهجوم: سميحان النابت، سعد بقير، أحمد مصطفى، صالح آل عباس. Advertisements تشكيل الاتفاق ضد أبها بالدوري السعودي: حراسة المرمى: رايس مبولحي. خط الدفاع: سيدريك يامبيري، عبد الله الخطيب، الحدادي، سعد آل خيري. خط الوسط: إبراهيم محنشي. خط الهجوم: فواز الطريس، علي هزازي، نعيم السليتي، روجيرينيو. ترتيب الفريقين بالدوري السعودي ويتواجد نادس الاتفاق في المركز السادس من ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط بينما يتواجد نادي أبها في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

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