الهلال يدخل مواجهة التعاون بحثا عن الانتصار الأول منذ فترة

الخميس 26 سبتمبر 2019

يستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره نادي التعاون اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي على ملعب جامعة الملك سعود.



الهلال يبحث عن انتصاره الأول منذ فترة

ويسعى نادي الهلال لتحقيق انتصاره الأول على التعاون الذي انتصر عليه في أخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين.

مواجهات الهلال والتعاون في الدوري السعودي

والتقى الهلال والتعاون في 18 مباراة من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي وقد تمكن الهلال من الفوز في 12 مباراة بينما فاز التعاون في مباراتين فقط وتعادل الفريقين في 4 مباريات.

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يذكر أن أخر مباراتين بين الفريقين فشل الهلال في تحقيق الفوز للمرة الأولى في تاريخ الدوري السعودي.

التعاون لم يخسر في الدوري السعودي منذ فترة

‏‎وخسر التعاون مباراة واحدة في أخر 15 مباراة لعبها بالدوري السعودي، ولم يخسر نهائيًا في أخر 6 مباريات لعبها بالتساوي مع الهلال، وهي أطول سلسلة حاليًا في البطولة.

كما سجل هيلدون لاعب التعاون في شباك الهلال الموسم الماضي ذهابا وإيابا وهو الفريق الوحيد الذي سجل في شباكه مرتين خلال دورين مختلفين بالدوري.

ترتيب الهلال والتعاون في الدوري السعودي

ويتواجد نادي الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط بينما يتواجد نادي التعاون في المركز العاشر برصيد 4 نقاط فقط.