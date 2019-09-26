شكرا لقرائتكم الصقر يوجه التهنئة للجهاز المعاون لـ حسام البدرى بمنتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد حسن " الصقر" نجم الأهلي و الزمالك وقائد المنتخب الوطني السابق، على تهنئة الجهاز المعاون لحسام البدري عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعيى "فيسبوك".

تويتة أحمد حسن قال أحمد حسن عميد لاعبى العالم عبر تويتر: "مهمة جديدة وصعبة للجهاز الفني لمنتخب مصر.. مبروك يا كوته مرحلة جديدة أتمنى لك فيها كل النجاح.. مبسوط لأبو السيد وأيوب وطارق مصطفى وأيمن طاهر.. بالتوفيق للجميع وإن شاء الله مصر تعود لمكانتها الكروية المعتادة". Advertisements عقد ظهر اليوم اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا لتقديم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى. وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.

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