شكرا لقرائتكم جنش يعلن بدء برنامجه التأهيلى من ألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعود جنش إلى القاهرة خلال الأسبوع القادم حيث سيعود إلى تدريبات فريقه خلال 90 يوما بعد الجراحة التى أجراها فى ألمانيا ثم حصل على راحة سلبية وخاض برنامجا تأهيليا بعيدا عن قدمه المصابة قبل أن يبدأ اليوم فى التأكيد على تحريكها بصورة سليمة.
وقدم جنش الشكر إلى الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى على دعمه وكذلك طبيب المنتخب السابق محمد أبو العلا، وكان الحارس قد تعرض لإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال تواجده فى معسكر منتخب مصر الذى شارك فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر.
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