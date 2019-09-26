شكرا لقرائتكم كوفاتش يشيد بـ"صداقة" لاعبي بايرن.. وروح الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني بروح الفريق التي يتحلى بها لاعبوه، مطالبا إياهم بالتركيز التام في مباراة الفريق المقررة أمام مضيفه بادربورن يوم السبت في الدوري الألماني.

ويحتل بايرن المركز الثاني في جدول البوندسليغا برصيد 11 نقطة وبفارق نقطتين خلف لايبزج فيما يقبع بادربورن الصاعد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وإلى جانب أهمية المباراة في مسيرة بايرن برحلة الدفاع عن لقب البوندسليغا ، فإنها تمثل أيضا بروفة جيدة للفريق قبل المواجهة المرتقبة مع مضيفه توتنهام الإنجليزي منتصف الأسبوع المقبل في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي.

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ولكن كوفاتش يؤكد على ضرورة التركيز في المباراة نفسها وعدم التفكير بشكل أكبر في لقاء توتنهام، وقال : أريد من لاعبي فريقي التعامل مع هذه المباراة أمام بادربورن بجدية لأن كل منافس سيقدم ما لديه بنسبة 100 بالمئة أمامنا ما يعني أننا يجب أن نقدم أيضا 100 بالمئة من جهدنا في هذه المباراة.

وعاد النمساوي ديفيد ألابا نجم دفاع بايرن إلى تدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة. وقال كوفاتش : يبدو أنه سيعود للمشاركة في المباريات في وقت مبكر عما كنا نتوقع.

وأشاد كوفاتش بالأجواء السائدة داخل الفريق مشيرا إلى أن اللاعبين أكثر من زملاء كما تتزايد صداقاتهم سويا.