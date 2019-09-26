وداعا لهزار ’’بركات ملك الحركات‘‘.. مدير المنتخب الجديد يظهر العين الحمراء.. ورسالة قوية من البدري لعمرو وردة

كتب: ضياء السقا

النجم محمد بركات، من المعروف عنه خفة الدم، والهزار، ولكنه بالتأكيد سيتخلى هذه المرة عن شخصية "بركات ملك الحركات"، لأن من مهام منصبه الجديد كمدير للمنتخب الوطني، الحزم والانضباط.

من جانبه قال بركات في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي، لتقديم جهاز الفراعنة، أنه سيكون هناك لائحة خاصة بلاعبي المنتخب، بالاتفاق مع حسام البدري.

وأكد بركات أن الفترة المقبلة لن تشهد تواجد أي لاعب يُسيئ إلي منتخب مصر بأي شكل من الأشكال.

وعلى الجانب الأخر، تلقى حسام البدري، المدير الفني للفراعنة، سؤالا بشأن عودة عمرو وردة، لاعب لاريسا اليوناني للمنتخب من عدمه، بعد الفضائح الجنسية التي ارتبها خلال معسكر الفراعنة في كأس الأمم.

وقال البدري في رسالة غير مباشرة: "الالتزام هو المعيار الأول والأخير فى اختيار اللاعبين ولا بد من توفير جو مناسب للنجاح بعيدًا عن الأزمات".

وعقد اتحاد الكرة، مؤتمرا صحفيا، ظهر الخميس، للإعلان بشكل رسمي عن التشكيل النهائي للجهاز الفني لمنتخب مصر.

وجاء تشكيل الجهاز الجديد كالتالي:

حسام البدري مديرًا فنيًا

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محمد بركات مديرًا للمنتخب

وطارق مصطفى مدربًا عاما

أحمد أيوب مدربًا عامًا

سيد معوض مدربًا مساعدًا

أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى

أنيس الشعلالى (معد بدني)

الطبيب محمد أبو العلا (الجهاز الطبى)

شادى الجيلانى (منسق إعلامى)

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة قد أقال المكسيكي خافيير أجيري، بعد خروج الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي نظمتها مصر.