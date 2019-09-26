للجوال مشاهدة مباراة الهلال والتعاون يلا شوت بث مباشر Match Hilal كورة ستار بث مباشر الهلال دوري بلس...

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وكان الهلال قد حقق الفوز في المباراة الماضية على الاتحاد اتحاد جدة في ملعب الجوهرة المشعة ويعود اليوم لاستقبال التعاون رغية في الوصول للنقطة 13 على محيط الرعب معقل الزعيم