شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعين مدرب أحمال الفريق مديرًا لبرنامج اللياقة البدنية بالنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة قطاع الكرة بالزمالك بالتنسيق مع مجلس إدارة النادى، تعيين اليونانى أنطونيو مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، مديرًا لبرنامج اللبدنية بالنادى، على أن يتولى تلك المسئولية عقب وصول مدرب الأحمال الجديد للانضمام إلى الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة ميتشو.

وكشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بالزمالك عن أن الاتفاق مع أنطونيو من البداية على التواجد ضمن الجهاز الفنى للفريق الأول بشكل مؤقت لحين استقدام الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق لمدرب أحمال ضمن جهازه وهو ما حدث فى الأيام الجارية حيث ينتظر ميتشو، فسخ مدرب الأحمال الجديد لعقده مع ناديه الحالى خلال الساعات الجارية والقدوم للانضمام ضمن جهازه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وجاءت رؤية قطاع الكرة بالزمالك بتولى أنطونيو، مهمة مدير برنامج اللياقة البدنية فى النادى سواء فى قطاع الناشئين بكرة القدم أو الألعاب الأخرى لكونه متخصص فى تأسيس الرياضيين من الناحية البدنية وهي الوظيفة الأساسية التى كان يشغلها فى وقت سابق باليونان حيث قام بإعداد عددا من الرياضيين فى التنس والإسكواش وبذلك سيكون أنطونيو مشرفا على اللياقة البدنية فى مختلف الألعاب باستثناء الفريق الأول حيث سيستمر ضمن جهاز ميتشو لحين تسليم مهمته لمدرب الأحمال الجديد.