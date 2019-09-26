الصقر يهنئ الجهاز المعاون لمنتخب مصر على المهمة الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام أحمد حسن " الصقر" نجم الأهلي و الزمالك وقائد منتخب مصر السابق، بتهنئة الجهاز المعاون لحسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب علي صفحته بمواقع التواصل الإجتماعي". قال أحمد حسن عميد لاعبى العالم عبر تويتر: "مهمة جديدة وصعبة للجهاز الفني لمنتخب مصر.. مبروك يا كوته مرحلة جديدة أتمنى لك فيها كل النجاح.. مبسوط لأبو السيد وأيوب وطارق مصطفى وأيمن طاهر.. بالتوفيق للجميع وإن شاء الله مصر تعود لمكانتها الكروية المعتادة". عقد ظهر اليوم اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا لتقديم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى. Advertisements وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.

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