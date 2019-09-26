شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. فايلر يجتمع مع معاونيه.. وفقرة بدنية قبل لقاء كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون علي هامش مران الفريق المُقام حالياً علي ملعب التتش بالجزيرة.

وناقش فايلر مع معاونيه بعض الأمور الخاصة بالتحضير لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر لها مساء بعد غدٍ السبت ببرج العرب في الإسكندرية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

على الصعيد ذاته ، خاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني في مران اليوم ، وقاد بينكيل فقرة خاصة لتجهيز لاعبي الفريق بدنيا لمواجهة كانو سبورت.

كان الأهلي قد فاز ذهابا علي كانو سبورت بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.

من المقرر أن يشهد لقاء الأهلي و كانو سبورت حضور 5 آلاف مشجع للقاء المقرر إقامته باستاد برج العرب بالإسكندرية.