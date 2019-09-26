شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب يكشف سبب الغاء اجتماع الدولى للأثقال لرفع الايقاف عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد إيهاب لاعب منتخب رفع الأثقال عن إلغاء اجتماع الاتحاد الدولى للعبة ، و الذى كان مقرر عقده اليوم ، لمناقشة رفع الأثقال عن مصر بعد إيقافها لمدة عامان ، و توقيع غرامة مالية قدرها 200 الف دولار

ونشر ايهاب عبر صفحته بموقع التواصل فيس بوك ، أن الاجتماع تم الغاؤه لعدم تواجد رئيس الاتحاد الدولى وحضور 9 فقط من أصل 20 عضو مقرر حضورهم الاجتماع،واصحاب القرار

وقال ايهاب أن البعض يردد ان سبب الالغاء تمسك بعض الدول الغير متضررة من القرارات الصادرة من اللجنة المستقلة بمطالبهم بإيقاف مصر ، و البعض يرى انها مناورة سياسية للإطاحة بمصر من التأهيل للاولمبياد ، لخلق فرص لدول بعينها تواجدها بالميداليات ، فى دورة الألعاب الأولمبية ، و البعض يرى انها كانت وعود كاذبة و مراوغة لعدم الحاق بالتقديم فى المحكمة الرياضية الدولية لضيق الوقت

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وقال ايهاب انه مهما كان السبب يجب ان يتم تقديم مذكرة شاملة ونتائج التحقيقات التى تمت عن طريق وزارة الرياضة و المحكمة الرياضية الدولية ، و الطعن على القرارات التى تعارض القوانين الدولية، عن طريق اللجنة الاولمبية ، وتنظيم وترتيب الوقت لحجز جلسة بالمحكمة الدولية بأقصى سرعة ، وعدم التنازل عن حق رفع الاثقال المصرى فى التواجد بالاولمبياد .

كان الاتحاد الدولى لرفع الاثقال قرر ايقاف مصر لمدة عامان ، و حرمانها من المشاركة فى البطولات مع تغريم الاتحاد 200 الف دولار غرامة مالية على خلفية عينات المنشطات التى تم سحبها فى البطولة الافريقية التى أقيمت 2017