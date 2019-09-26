فيديو.. عمرو الحلوانى يقلص الفارق لحرس الحدود أمام دجلة 2 / 1

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عمرو الحلوانى الظهير الأيسر لحرس الحدود، فى تسجيل الهدف الأول لصالح فريقه فى شباك وادى دجلة من ركلة جزاء فى الدقيقة 46 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً، على ستاد حرس الحدود بالمكس، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز فى نسخته الجارية 2019 / 2020.
الشوط الأول
انتهى الشوط الأول من مباراة وادى دجلة على حرس الحدود، بتقدم الفريق الدجلاوى بثنائية نظيفة، فى المباراة المقامة بينهما حالياً، على ستاد حرس الحدود بالمكس، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز فى نسخته الجارية 2019 / 2020، افتتح دجلة الموسم بهزيمة من طنطا بهدف دون رد فى المقابل تعادل حرس الحدود مع المصرى 1 / 1.
دخل حرس الحدود، المباراة، بتشكيل مكون من:"أحمد السعدني فى حراسة المرمى وحسن مجدي، خالد سامي، محمد عبد الفتاح "تاحا"، عمرو الحلواني، عبد الله جمعة عواض، جاتوش بانوم، مصطفى جمال، علي زهدي، إبراهيما كونيه، أنتوني لوكاسا "توني""، بينما ضم تشكيل وادى دجلة كلا من:"محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى، خالد رضا، محمود مرعى، يعقوبو، بودو، محمد رضا، محمد عبد العاطي، أحمد سعيد، عبد الكبير الوادي، رفيق كابو، مروان حمدي".
ونجح وادى دجلة فى التقدم سريعا فى الدقيقة 16 بتسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه التونسى رفيق كابو حيث يعد الهدف بمثابة أول هدف له مع الفريق الدجلاوى كما يعد الهدف الأول لفريقه فى النسخة الحالية من بطولة الدورى بعدما تعرض فريقه للهزيمة فى الجولة الأولى أمام طنطا بنتيجة 1 / 0 ثم عاد كابو وانطلق من الجبهة اليمنى ليمرر أرضية رائعة هيأها عبد الكبير الوادى ليسددها أحمد سعيد فى الدقيقة 35 فى شباك حرس الحدود لتصبح النتيجة 2 / 0 لصالح الفريق الدجلاوى، شهد هذا الشوط دفع طارق العشرى بالتغيير الأول فى الدقيقة 34 بنزول أحمد شرويدة بدلا من عبد الله جمعة.
الشوط الثانى
ومع انطلاقة الشوط الثانى نجح أحمد شرويدة فى الحصول على ركلة جزاء لصالح حرس الحدود بعد التدخل القوى معه داخل منطقة الجزاء من قبل محمد عبد المنصف أوسة ليتقدم عمرو الحلوانى لتسديد ركلة الجزاء للحدود ونجح فى تسجيلها ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح الفريق الدجلاوى.
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