نشرة أخبار سوبر كورة.. مؤتمر تقديم حسام البدرى.. وأزمة الزمالك فى أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، الضوء على المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، الاحد المقبل بملعب "برج العرب"، في "إياب" دور الـ 32 بمسابقة دوري ابطال افريقيا. أتلتيكو مدريد ضد الريال.. الملكى يتفوق فى المواجهات السابقة بالديربي يتفوق فريق ريال مدريد الإسبانى فى المواجهات السابقة على جاره أتلتيكو فى ديربى العاصمة، المقرر إقامته فى قمة منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني، على ملعب "واندا متروبوليتانو"، فى التاسعة من مساء السبت المقبل الموافق 28 سبتمبر الجارى.

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