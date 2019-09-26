شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمهور الاتحاد يتجه إلى برج العرب لدعم زعيم الثغر أمام العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه جمهور الاتحاد السكندرى إلى ملعب برج العرب، استعدادًا لمساندة زعيم الثغر فى مواجهة العربى الكويتى، فى المباراة المقرر إقامتها فى السابعة من مساء اليوم الخميس، فى إياب دور الـ32 للبطولة العربية .

ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى إلى تحقيق الانتصارات وضمان الصعود لدور الـ16 من البطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بلقاء الذهاب بهدف مقابل لا شىء أحرزه خالد قمر من ضربة جزاء، إلا أنه رفض الاستهانة بالخصم مفضلاً اللعب بجدية لتحقيق الانتصار لإعادة الاتزان السريع للفريق قبل خوض مباريات الأسبوع الثانى للدورى بعد الخسارة فى الأسبوع الأول أمام الزمالك بهدف مقابل لا شىء وقد حرص طلعت يوسف خلال الأيام القليلة الماضية وتحديدًا عقب مباراة الزمالك على تجهيز جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا فى اللقاء الأخير على رأسهم أحمد رفعت ورزاق سيسيه اللذان لم يشاركا نظرًا للاتفاق المسبق بين إداراتى الزمالك والإتحاد بعد إشراك اللاعبين المعارين من الأبيض للفريق الأخضر .

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كان مسئولو الاتحاد العربى قد وافقوا على تقديم اللقاء لمدة 24 ساعة بناءً على رغبة الجهات الأمنية لرغبة مسئولى الاتحاد السكندرى على حضور الجماهير للمباراة .



جمهور الاتحاد يتوجه إلى برج العرب لدعم زعيم الثغر أمام العربى



جمهور الاتحاد السكندرى