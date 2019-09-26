شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة مصر القادمة فى تنس الطاولة لـ"سوبر كورة": نفسى أقابل محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى تحت 12 سنة الأنظار إليها بعد فوزها بلقب بطولة الجمهورية للسيدات، بعد تغلبها على منافستها فرح عبد العزيز لاعبة نادى الزمالك والمصنفة الثانية أفريقيا، حتى أصبحت حديث الصباح والمساء فى القلعة الحمراء.

هنا جودة تلعب فى فريق تحت 12 سنة، ووفقًا للائحة فإن كل لاعب من حقه أن يخوض منافستين فقط، وحالة تواجده ضمن أول 8 مراكز فى الترتيب بعد خوض المنافسات يصبح من حقه المشاركة فى الحدث الثالث، وهو ما حدث مع اللاعبة، حيث خاضت منافسات تحت 12 وتحت 15 سنة، وحصلت على المركز الأول، بالتالى كان من حقها لعب منافسات تحت 18 سنة، وبعد خوض المنافسات حصلت على المركز الأول أيضًا فأصبح وفقا للائحة من حقها أن تشارك فى المنافسات التالية، وهى مرحلة الشباب ثم السيدات، وبالفعل التقت مع فرح عبد العزيز التى تبلغ 27 عامًا، وتغلبت الفتاة الصغيرة على منافستها بسهولة، وحصدت لقب بطولة الجمهورية لناديها.

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