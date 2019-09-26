شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب يظهر فى الأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر أحمد أيوب، المدرب العام للمنتخب الوطني في النادي الأهلي بعد توليه منصبه في المنتخب الذى يقوده حسام البدرى.

ودخل أيوب ملعب التتش وحرص على مصافحة لاعبي الفريق والجهاز الفني بعد أن ااحتفوا به وقدموا التهنئة له على منصبه فى جهاز الفراعنة الجديد.

وقال أيوب إنه حضر للنادي من أجل مصافحة لاعبي الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة مؤكدًا أنه سعيد بالانضمام لجهاز الفراعنة

وضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر كلاً من:

- طارق مصطفى وأحمد أيوب (مدرب عام)

- سيد معوض (مدرب مساعد)

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- أيمن طاهر (مدرب حراس مرمى)

- أنيس الشعلالى (معد بدني)

- محمد بركات (مدير المنتخب)

- الطبيب محمد أبو العلا (الجهاز الطبى)

- شادى الجيلانى (منسق إعلامى)