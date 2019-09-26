شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الإنجليزي رحيم سترلينج جناح نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد وضع سترلينج كهدف أول له الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق. Advertisements مشاركات سترلينج مع مانشستر سيتي هذا الموسم وقد شارك رحيم سترلينج في 10 مباريات حتى الآن مع نادي مانشستر سيتي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع هدف وحيد. ويتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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