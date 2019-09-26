ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

الخميس 26 سبتمبر 2019 مانشستر سيتي كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الإنجليزي رحيم سترلينج جناح نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

سترلينج هدف ريال مدريد الأول الصيف القادم Advertisements وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد وضع سترلينج كهدف أول له الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق. مشاركات سترلينج مع مانشستر سيتي هذا الموسم وقد شارك رحيم سترلينج في 10 مباريات حتى الآن مع نادي مانشستر سيتي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع هدف وحيد. ويتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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