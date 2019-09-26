شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب قوى الأمن يحقق المركز الثاني في بطولة العالم للشرطة بإيطاليا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي(جدة)

حقق منتخب قوى الأمن الداخلي خلال مشاركته في بطولة العالم للشرطة في إيطاليا إنجازا غير مسبوق للرياضة السعودية بصفة عامة والقطاع الأمني بصفة خاصة بتحقيقه المركز الثاني والميدالية الفضية للفرق من بين 38 دولة مشاركة في منافسات «السكيت» الأطباق والمركز الثاني كذالك في منافسات الفردي لنفس المسابقة عن طريق الرامي رئيس رقباء سعيد المطيري.

وحقق المنتخب الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات رماية «التراب» الذي مثله الراميان الرقيب فيصل الدعيجاني والرقيب بندر الشيباني.

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وعبر رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي رئيس الوفد العقيد سلطان الودعاني عن سعادته بهذا الانجاز الذي تحقق للرياضة الأمنية.

وقال: «هذا الإنجاز ثمرة الدعم اللامحدود الذي يلقاه الاتحاد السعودي لقوى الأمن الداخلي من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، والمتابعة المستمرة لمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي لكافة مناشط اتحاد قوى الأمن ومديري القطاعات الأمنية لاهتمامهم بأنشطة الاتحاد».

وأضاف الودعاني: «الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي حقق هذا الإنجاز الذي يعد إضافة لما تحقق من إنجازات للرياضة الأمنية ونحن باذن الله نعمل سوياً مع أعضاء هذا الاتحاد لتطوير عطائه لتحقيق مزيد من النتائج للرياضة الأمنية في قادم الأيام ونحن فخورين بما حققنا ونتطلع إلى استمرار ذلك».