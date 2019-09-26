عماد متعب: كلنا فى ضهر البدرى ولا أفكر بتصفية الحسابات...

جدة - عمرو شويل قال عماد متعب نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق أن الجميع يساند حسام البدرى مدرب الفراعنة فى مهمته القادمة، مؤكداً أنه يتمنى نجاحه من كل قلبه.

وقال متعب فى تصريحات تليفزيونية لقناة "أون سبورت" : " كلنا فى ضهر حسام البدرى، من قلبى أتمنى نجاحه، تصفية الحسابات نغمة مرفوضة ولم أعتد بها أبدا فى تعاملاتى منذ أن كنت ناشئاً فى الأهلى

ويضيف مهاجم الأهلى الأسبق: "أعتذرت عن منصب مدير المنتخب الوطنى لرفع الحرج عن حسام البدرى وحتى لا تثار الأقاويل فى الفترة المقبلة عن علاقتى بيه وتكون سبباً فى تعطيل رحلة الفراعنة وليس لانى علاقتى بالبدرى سيئة، فالأمر مختلف تماماً علاقتى بمدرب الأهلى الأسبق جيدة ولن أعود لممارسة الكرة مرة أخرى وخلافى معه كان فنياً وليس شخصياً "

وتابع عماد متعب: "أتمنى أن يعى لاعبو منتخب مصر قيمة فانلة الفراعنة وأن يعملوا بكل جدية على تحقيق أهداف المرحلة المقبلة بالتأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالى بالإضافة لحصد لقب كأس الامم الأفريقية".