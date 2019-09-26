شكرا لقرائتكم عماد متعب: كلنا فى ضهر البدرى ولا أفكر بتصفية الحسابات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عماد متعب نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق أن الجميع يساند حسام البدرى مدرب الفراعنة فى مهمته القادمة، مؤكداً أنه يتمنى نجاحه من كل قلبه.
وقال متعب فى تصريحات تليفزيونية لقناة "أون سبورت" : " كلنا فى ضهر حسام البدرى، من قلبى أتمنى نجاحه، تصفية الحسابات نغمة مرفوضة ولم أعتد بها أبدا فى تعاملاتى منذ أن كنت ناشئاً فى الأهلى
ويضيف مهاجم الأهلى الأسبق: "أعتذرت عن منصب مدير المنتخب الوطنى لرفع الحرج عن حسام البدرى وحتى لا تثار الأقاويل فى الفترة المقبلة عن علاقتى بيه وتكون سبباً فى تعطيل رحلة الفراعنة وليس لانى علاقتى بالبدرى سيئة، فالأمر مختلف تماماً علاقتى بمدرب الأهلى الأسبق جيدة ولن أعود لممارسة الكرة مرة أخرى وخلافى معه كان فنياً وليس شخصياً "
وتابع عماد متعب: "أتمنى أن يعى لاعبو منتخب مصر قيمة فانلة الفراعنة وأن يعملوا بكل جدية على تحقيق أهداف المرحلة المقبلة بالتأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالى بالإضافة لحصد لقب كأس الامم الأفريقية".
وأكمل : " على المستوى الشخصى أتمنى أن ينجح زميل الكفاح محمد بركات فى منصبه الجديد فهو نجم كبير يستحق النجاح بعد مسيرة رائعة فى الملاعب ".
وكان حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر فى تصريحات خاصة للإعلاميين عقب المؤتمر الصحفى لتنصيبه مدرباً للفراعنة، "لست عدو النجوم، والنجوم سبب نجاحى فى الأهلى وقراراتى كلها تحترم النجوم، وعلاقتى مميزة بهم، لكن مصلحة الفريق والعمل أهم من النجوم، ويجب ألا نلتفت للمشاعر والعواطف فى العمل".
وأضاف البدرى "لم أرفض وجود عماد متعب فى منصب مدير المنتخب، فأنا من أحضرت متعب وهو طفل لصالح سليم وقولتله هيبقى أحسن رأس حربة فى مصر".
وضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر كلا من:
- طارق مصطفى وأحمد أيوب (مدرب عام)
- سيد معوض (مدرب مساعد)
- أيمن طاهر (مدرب حراس مرمى)
- أنيس الشعلالى (معد بدني)
- محمد بركات (مدير المنتخب)
- الطبيب محمد أبو العلا (الجهاز الطبى)
- شادى الجيلانى (منسق إعلامى)
وحقق البدرى 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، منها 9 مع الأهلى وبطولة وحيدة مع المريخ السودانى.
وحصد البدرى 7 بطولات محلية مع الأهلى هى الدورى 3 مرات والسوبرالمحلى 3 مرات وكأس مصر مرة، بينما حقق بطولتين قاريتين هما دورى الأبطال "مرة" وكأس السوبر الأفريقى "مرة" والدورى السودانى مع المريخ.
لعب حسام البدرى 225 مباراة، فاز فى 152 مباراة، وتعادل فى 47 وخسر 26 مباراة، استقبل 154 هدفا فى مسيرته وسجل 408 أهداف، معدل تسجيل الأهداف 1.8، ومعدل استقبال الأهداف 0.6.
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