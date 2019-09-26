شكرا لقرائتكم السولية ورمضان صبحى فى تحدٍ جديد على إنستجرام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعبر السولية عبرحسابه على إنستجرام بصورة من داخل سيارته، وقام بعمل تاج لرمضان صبحي وعلق عليها: "حلوة كده ولا اعملك بلوك".

بينما رد رمضان صبحي بصورة جديدة له أثناء قيادة سيارته وقام بعمل تاج للسولية وعلق عليها "لا كده أحلى بكتير".

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره كانو سبورت بطل غينيا في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي تجمع الفريقين في تمام الثامنة مساء السبت المقبل والتي يستضيفها استاد برج العرب بالأسكندرية.

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يذكر أن الأهلي كان قد تفوق في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.