شكرا لقرائتكم أهلى بنى غازى يطرح 2000 تذكرة لجماهيرة غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقالو مسئولو الفريق الليبى بأن التذاكر سيتم طرحها بمنافذ البيع اعتبارا من غد الجمعة عند الملعب المباراة منذ الصباح الباكر.

Advertisements

يذكر أن ليبيا تعانى من عدم استقرار الأوضاع الأمنية لذلك تحتضن تونس مباريات فريقها منذ عدة سنوات.

ووانتهت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفى للدراويش التعادل فى تونس أو حتى الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة.

واسند الاتحاد العربى لكرة القدم بتعيين الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى، ويعاون الدولى التونسى كل من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم.